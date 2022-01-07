Токио, 7 января, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Японский миллиардер Юсаку Маэдзава начал собирать команду для полёта к Луне на корабле американской компании SpaceX. Об этом пишет газета The Japan Times.

Roscosmos.ru Ёдзо Хирано, Александр Мисуркин и Юсаку Маэдзава

В декабре 2021 года Маэдзава и его ассистент Ёдзо Хирано совершили коммерческий полёт на Международную космическую станцию на российском корабле «Союз МС». Туристы пробыли на орбитальной станции 12 суток.

Маэдзава рассказал, что уже начал подготовку к своему следующему космическому полёту. В 2023 году он рассчитывает отправиться в полёт на корабле Starship американской компании SpaceX. В ходе этого полёта корабль облетит Луну и вернётся на Землю.

Предприниматель из Японии выкупил все места на туристическом рейсе. Он начал сбор заявок на распределение этих мест среди людей, которые «использовать полёт для своей работы в интересах людей и общества». Маэдзава рассказал, что уже получил более миллиона заявок. Он добавил, что его команда находится на заключительном этапе отбора кандидатов.

Юсаку Маэдзава является основатель компании Start Today, занимающейся онлайн-продажами одежды. В 2017 году журнал Forbes назвал его 14-м богатейшим человеком в Японии.