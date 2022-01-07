Париж, , 12:43 — REGNUM Ален Фрашон — французский журналист — составил список регионов, в которых в 2022 г. потенциально может вспыхнуть вооруженный конфликт, пишет Le Monde.

По его мнению, одним из таких регионов является Иран. Переговоры по ядерной сделке возобновились, но «пространство для компромисса все меньше и меньше».

Иран уже достиг уровня обогащения урана в 60%, при этом до уровня, необходимого для его использования в военных целях, нужен всего месяц, предполагают эксперты. Это, по как считает автор, подталкивает США и Израиль к удару по ядерному комплексу Ирана, что «не останется без ответа», ‑ и «конфликт может охватить весь Ближний Восток».

Еще один «опасный» регион — Тайвань. Китай проводит маневры, которые, как считают в США, могут привести к «вмешательству» на остров. Байден сохраняет двусмысленность на этот счет, отмечает автор.

Последний из регионов — Украина. Журналист считает, что РФ напрямую заявила о своих амбициях, когда представила США требования по гарантиям безопасности, при этом ей необходимо будет действовать в случае, если она не получит удовлетворения по своим «красным» линиям.