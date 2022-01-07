Ростов-на-Дону, , 12:42 — REGNUM Ценить каждое мгновение, проведённое с семьёй и близкими людьми пожелал землякам губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Рождество Христово Donland.ru

«Это праздник светлых чувств, семейного тепла и искренней любви. Он вдохновляет людей на добрые дела, объединяет христиан вокруг истинных духовных ценностей — надёжной опоры нашего общества», — написал глава региона в Instagram.

В ночь на 7 января донской губернатор молился за богослужением в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы.

«Цените каждое мгновение с семьей, друзьями и любимыми. Здоровья вам, счастья, добра и благополучия!» — обратился к землякам глава региона.