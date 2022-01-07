Москва, , 12:36 — REGNUM Праздник Рождества Христова, являющийся одним из двенадцати главных праздников христианства, отмечают в России 7 января православные христиане.

Рождество Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел в храме Христа Спасителя в Москве традиционное богослужение. Также президент России Владимир Путин встретил Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа, находящегося на территории его резиденции в Ново-Огарево в Подмосковье.

При этом в ночь на 7 января, помимо Русской православной церкви, Рождество встречают Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные церкви, афонские монастыри, а также католики восточного обряда и некоторые протестанты, которые придерживаются юлианского календаря.

Кроме того, перед праздником проходит Рождественский пост, начинающийся 28 ноября и завершающийся 7 декабря.

Отметим, праздник Рождества Христова установлен в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Богородицы, которое произошло более двух тысяч лет назад в Вифлееме, когда беременная пресвятая Мария и ее муж Иосиф вынуждены были заночевать в пещере для скота, в которой и родился Иисус.