Нур-Султан, 7 января 2022, 12:28 — REGNUM В Нур-Султане (Казахстан) 7 января в банкоматах появились наличные, к ним периодически выстраиваются очереди. Об этом передает Sputnik.
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Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что ряд иностранных деятелей причастен к незаконным протестам в республике.
Массовые акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ до 120 тенге.
Предположительно, сумма ущерба от беспорядков в стране может составить около $100 млн.