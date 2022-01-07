Грузия, 28 февраля, 2013, 14:05 — ИА Регнум. ЦИК Грузии зарегистрировал инициативную группу, которая представила на регистрацию вопрос референдума. Референдум предлагается провести по вопросу: "Согласны ли вы, чтобы президента Грузии выбирал парламент?"

По информации комиссии, в состав инициативной группы вошли Яго Циклаури, Гела Местиашвили и Яна Хуцишвили.

Комиссия приняла распоряжение о регистрации инициативной группы на основании п. 1 и 3 ст. 5 Избирательного кодекса Грузии и п. 1 и 3 ст. 10 органического закона Грузии "О референдуме".

С инициативой проведения референдума по этому вопросу выступили представители парламентского большинства.