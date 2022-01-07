Нур-Султан, , 12:25 — REGNUM Властям Казахстана нужно понять, как в стране появилось такое количество боевиков. Об этом 7 января заявил в своём выступлении президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев Kremlin.ru

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«Критически важно понять, почему государство «проспало» подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков», — сказал глава государства.

По словам президента, только на Алма-Ату напали до 20 тыс. бандитов. Он отметил, что дал приказ силовикам стрелять на поражение без предупреждения в террористов, которые отказываются сдаваться властям. Президент пообещал довести борьбу с экстремистами до конца.

Напомним, протесты, которые охватили в начале января Казахстан, в Алма-Ате и Актюбинске переросли в массовые беспорядки. По последним данным, правоохранители задержали около 3 тыс. человек.

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