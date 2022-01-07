Пекин, , 12:24 — REGNUM Столица Китая Пекин стремится обеспечить рост ВВП более чем на 5% в годовом исчислении в 2022 году, сообщает агентство Синьхуа.

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Город также стремится сохранить рост индекса потребительских цен в пределах 3% по сравнению с предыдущим годом. Цели были обнародованы в отчете о работе правительства, представленном мэром города Чэнь Цзинином на пятой сессии Пекинского муниципального собрания народных представителей 15-го созыва.

По предварительной оценке, ВВП Пекина превысил 4 трлн юаней ($627,7 млрд) в 2021 году, что на 8,5% больше в годовом исчислении, а индекс потребительских цен за тот же период вырос на 1,1% в годовом исчислении, сказал Чэнь. Он добавил, что по ВВП на душу населения и общей производительности труда город в 2021 году занял лидирующие позиции в стране.

Муниципальные законодатели города созвали свое ежегодное собрание 6 января. Как политические консультативные, так и законодательные собрания города, известные под общим названием «две сессии Пекина», стартовали на этой неделе, чтобы обсудить местное экономическое и социальное развитие за прошедший год и составить планы на этот год.