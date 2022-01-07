Стокгольм, , 12:52 — REGNUM Власти между партнерами, порно и нарушения прав женщин из-за религиозных традиций — одни из нескольких вопросов, которые будут больше обсуждаться во всех школах Швеции с осени 2022 года. Об этом 7 января сообщил телеканал SVT.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Учебная программа подвергнется серьезным изменениям, и предмет по половому воспитанию изменит название на «Сексуальность, сексуальное согласие и отношения».

Одной из особенностей новой программы станет выработка у учащихся критического подхода к порнографии. Действительно, порно необычайно популярно среди молодых людей во многих странах. Однако считается, что оно способствует выработке стереотипа у молодежи, что секс имеет только телесное, физическое измерение, в то время как искренние чувства и отношения с партнером уходят на второй план.

«Наше общество меняется, и поэтому наши учебные программы также должны идти в ногу с ним, чтобы образование адаптировалось к реальности, с которой сталкиваются учащиеся», — заявила в интервью SVT Ингрид Эссегард, которая работает в Национальном агентстве по образованию.