Варшава, 7 января, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Витольд Копец — польский актер театра и кино — ушел из жизни 3 января в возрасте 63 лет. Об этом 7 января сообщает e-teatr.

Gadini Свеча

Причина смерти не раскрывается.

Копец работал в театрах им. Ярача в Ольштыне, Польского в Быдгощи, «Вспулчесны» в Щецине. С 1989 г. служи в театре им. Остервы, был руководителем частного театра Studio в Люблине.

Снялся в фильмах «Четвертый день», «Жизнь за жизнь», «Один среди своих», «Шопен. Желание любви», «Больше жизни».