Стокгольм, , 12:49 — REGNUM 7 января глава внешнеполитического ведомства Швеции Анн Линде прокомментировала результаты своего визита в США. Как заявила дипломат новостной службе TT американская сторона заверила Швецию, что при переговорах Россия-НАТО, Россия-США интересы стран-нейтралов, включая Швецию будут учтены.

Анн Линде Ministerie van Buitenlandse Zaken

Следите за развитием событий в трансляции: «Киев готовится к «войне»: новые провокации Украины и США — трансляция»

Линде подчеркнула, что об интересах Швеции в преддверии переговоров в Европе ни в коем случае нельзя забывать. Она четко дала понять, что такие гарантии США ей предоставили:

«Нас уверяют, что к нам и к другим европейским сторонам прислушиваются и не будут договариваться о наших интересах безопасности за нашей спиной», — заявила дипломат.

Линде подчеркнула, что требование России о недопустимости военного сотрудничества суверенных стран с НАТО совершенно неприемлемы.

Читайте ранее в этом сюжете: Главком Бюден: требования России разрушают обороноспособность Швеции