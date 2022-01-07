Стокгольм, 7 января, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В настоящее время оборонное сотрудничество между Вооруженными силами Швеции с США и НАТО включает широкий спектр военных мероприятий. Однако требования России к НАТО о недопустимости их сотрудничества со странами, не входящими в блок, полностью разрушают условия для обороноспособности Швеции. Об этом 6 января в интервью газете Dagens Nyheter заявил главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден.

Anders Sikvall Флаг Швеции

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«Предложения [России] о новом порядке безопасности разрушают основу для нашей собственной политики безопасности», — сказал главком Бюден журналистам Dagens Nyheter.

«Во всех других отношениях будет сложно или даже невозможно следовать этим предложениям по политики безопасности. «Разрушают» — сильное слово, но я могу описать ситуацию только такими сильными словами, исходя из возложенных на меня задач. Я не смогу выполнять свои задачи, если данные предложения будут реализованы», — также говорит газете Бюден.