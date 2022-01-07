Пекин, 7 января, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Добавленная стоимость спортивной индустрии Китая в 2020 году достигла 1,074 трлн юаней (около $168,37 млрд), что на 4,6% меньше в годовом исчислении из-за потрясений, вызванных COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Национального бюро статистики КНР доля спортивных услуг в общей добавленной стоимости составила 68,7%, что на один процентный пункт больше в годовом исчислении. В условиях пандемии приветствовались бесконтактные и административные услуги, а добавленная стоимость спортивных коммуникационных и информационных услуг выросла на 18,9%.

По данным бюро, добавленная стоимость спортивного образования и тренировок выросла на 5,7% в годовом исчислении.