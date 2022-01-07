Стокгольм, 7 января, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Оскар Йонссон, научный руководитель Центра управления изменениями при IE University, специализирующийся на внешней политике России, считает, что в настоящее время ситуация на российско-украинской границе накалена настолько, что к открытой военной конфронтации стороны подошли очень близко. Об этом он заявил в эфире шведского телеканала SVT.

ИА REGNUM Украина — Россия

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"Сейчас украинская стороны предупреждает о серьезном российском усилении на границе и о том, что страна стоит перед лицом последующей военной агрессии», — отметил ученый.

Какова вероятность начала реальных боевых действий?

«Я полагаю, существует огромный риск начала войны. И отчасти мы видим, что наращивание войск создает возможности, более чем необходимые, если вторжение запланировано, например это можно видеть на примере логистики и войсковых частей обеспечения. В то же время политическая риторика за последние полгода стала значительно жестче. Требования России стали намного сильнее, русские хотят гарантий и вообще ставят под сомнение существование Украины как независимого государства», — отметил Йонссон.