Стокгольм, 7 января, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Поздним вечером 6 января стало известно, что правительство Швеции резко нарастило дипломатическую деятельность с Финляндией, США и НАТО на фоне предстоящих американо-российских переговоров. В свою очередь «Либералы» и «Христианские демократы» после телефонного разговора премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон с президентом Финляндии Саули Ниистё потребовали от правительства Совета по иностранным делам в связи с ситуацией на российско-украинской границе и событиями в Казахстане, передает телеканал SVT.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

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Официальный представитель «Либералов» по внешней политике Йохан Персон описывает последние события на российско-украинской границе и в Казахстане как серьезную ситуацию. Поэтому его партия хочет, чтобы правительство срочно создавало Совет по иностранным делам, чтобы проинформировать о мерах правительства «в связи с российской эскалацией и словесной агрессией».

«Я слышал, что сказал министр обороны Петер Хультквист, и я видел, что сегодня говорила премьер-министр Магдалена Андерссон. Это были ожидаемые ответы, но мы хотим знать, каковы планы правительства, если оно будет реализовывать дальнейшие инициативы», — сказал Персон в интервью SVT.