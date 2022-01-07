* запрещённая в России организация

Кабул, , 12:16 — REGNUM Инамулла Самангани, заместитель пресс-секретаря «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в ответ на замечания Амруллы Салеха, первого вице-президента при Ашрафе Гани, саркастически отметил, что при предыдущем режиме выборы проводились, но что «инклюзивное правительство» сформировал Джон Керри.

По сообщению информационного агентства «Шафакна», Салех недавно заявил, что, если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют о своих добрых намерениях, они должны согласиться на выборы. Он назвал «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «марионеточным» движением и сказал, что за них не будут голосовать «даже в Дехравуде (один из уездов провинции Урузган — афганская «глубинка»), не говоря уже о крупных городах».

В ответ на высказывания Салеха, заместитель пресс-секретаря талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) написал: «На предвыборную кампанию ушло шесть месяцев, на нее был потрачен 1 миллиард долларов; кандидаты обвиняли друг друга в коррупции, а межэтническая отношения обострились; на выборы было потрачено 150 миллионов долларов, результаты были объявлены через несколько месяцев, но в конце концов просто явился Джон Керри и сформировал «инклюзивное правительство».

Самангани ссылается на президентские выборы в Афганистане в 2014 году; выборы, приведшие к политическому кризису и закончившиеся вмешательством Джона Керри; бывшего госсекретаря США, который сформировал правительство «Национального единства» с участием Ашрафа Гани и Абдуллы Абдуллы.

Соперничество Ашрафа Гани и Абдуллы на президентских выборах 2019 года также привело к кризису — настолько, что оба приняли присягу в качестве «президента» Афганистана. Но после нескольких месяцев напряженности обе стороны договорились в мае 2020 года разделить власть, и согласно этому соглашению Абдулла стал председателем Высшего совета национального примирения в правительстве Ашрафа Гани.

Однако правительство Ашрафа Гани и Абдуллы Абдуллы продержалось чуть более года — 15 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли Кабул. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сформировал временное правительство, но пока ни одна страна не признала это правительство.

Формирование инклюзивного правительства является одним из условий признания международным сообществом правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в то время как эксперты говорят, что это правительство сталкивается также и с отсутствием внутренней легитимности.

Выборы считаются одним из основных способов обретения легитимности; но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) распустили избирательные комиссии, заявив, что они им не нужны.