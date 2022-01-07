Шэньчжэнь, Китай, , 12:16 — REGNUM Годовой объем контейнерных перевозок порта Шэньчжэнь города Шэньчжэнь на юге Китая в 2021 году составил 28,77 миллиона TEU (двадцатифутовых эквивалентов груза), что на 8,4% больше в годовом исчислении, достигнув рекордно высокого уровня, сообщили местные власти передает агентство Синьхуа.

Шэньчжэнь (сс) xiquinhosilva

По данным городского транспортного бюро, в 2021 году количество международных линейных маршрутов, связывающих порт, достигло 302 против 241 в 2020 году. Власти также продвигают новые проекты в порту. Интеллектуальный терминал в районе гавани Наньшань был введен в эксплуатацию в июне 2021 года, а строительство контейнерного терминала, связанного с районом гавани Яньтянь, началось 8 декабря 2021 года.

В настоящее время порт Шэньчжэнь может принимать двенадцать контейнеровозов водоизмещением 200 000 тонн, сообщили в бюро.