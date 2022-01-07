Стокгольм, , 12:19 — REGNUM Поздним вечером 6 января новостное агентство TT сообщило, что премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон провела срочный телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистё, в ходе которого обсудила требования России о нерасширении НАТО и наложения ограничений на оборонный альянс в деле сотрудничества со странами, в него не входящими.

Магдалена Андерссон Socialdemokraterna.se

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«Европейская система безопасности не подлежит обсуждению. В Швеции мы сами определяем нашу внешнюю политику и политику безопасности, а также с кем нам сотрудничать», — говорится в заявлении Андерссон, присланном в редакцию TT.

«В свете событий на Украине и вокруг нее, а также ухудшения ситуации с безопасностью в непосредственной близости от нас я только что разговаривала с президентом Финляндии Ниинистё и проведу переговоры с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом. Правительство Швеции также ведет диалог с администрацией США … Международное право должно уважаться и соблюдаться. Это включает в себя право каждого государства самостоятельно выбирать свою собственную политику безопасности», — говорится в заявлении.

Напомним, что в настоящее время министр иностранных дел Швеции Анн Линде находится в Вашингтоне, где ведет переговоры с представителями Госдепартамента.