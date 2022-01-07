Наньнин, Китай, 7 января, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Гуанси-Чжуанский автономный район на юге Китая в прошлом году обеспечил 346 рейсов грузовых поездов направления Китай-Вьетнам, что более чем на 108% больше в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Вьетнама

По данным China Railway Nanning Group Co., Ltd., с момента своего запуска в августе 2017 года служба грузовых поездов перевозила различные товары между Китаем и странами АСЕАН, включая стекло, хлопчатобумажную пряжу, фрукты, электронику и предметы первой необходимости.

Среди импортируемых фруктов в 2021 году с помощью грузовых перевозок было перевезено 19 400 тонн дурианов, мангостинов и лонганов, что на 14,7% больше в годовом исчислении. Ожидается, что в 2022 году будет совершено в общей сложности 400 рейсов грузовых поездов Китай-Вьетнам.