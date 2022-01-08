Ярослав Чингаев,
8 января 2022, 15:24 — REGNUM В дни новогодних каникул москвичи и гости столицы выбрали для отдыха культурные площадки и городские парки.
Парк. Музей-заповедник Царицино. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Храм иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в Царицыно. Музей-заповедник Царицино. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Вид на дворец. Музей-заповедник Царицино. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Вид на дворец. Музей-заповедник Царицино. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Русалкины ворота. Музей-заповедник Царицино. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Павильон Миловида. Музей-заповедник Царицино. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снеговик на танцевальной площадке. Музей-заповедник Царицино. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
В Москве открыто более 150 катков, в парках оборудованы десятки лыжных трасс, работают пункты проката спортивного инвентаря. В городских парках в выходные дни было достаточно многолюдно, жители города катались на лыжах и тюбингах, занимались спортом и скандинавской ходьбой или просто гуляли.
Утки ждут еды, а дети катаются с горок. Музей-заповедник Царицино. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Причал с фигурами сирен. Музей-заповедник Царицино. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Парк. Музей-заповедник Царицино. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Катание на тюбинге в парке. Музей-заповедник Царицино. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Катание на лыжах. Музей-заповедник Царицино. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Беседка «Храм Цереры». Музей-заповедник Царицино. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Павильон Миловида. Музей-заповедник Царицино. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Музей-заповедник Царицино. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Оранжерея. Музей-заповедник Царицино. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Музей-заповедник Царицино. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Кроме того, столичные парки подготовили праздничную программу, с творческими мастер-классами, выставками и концертами.