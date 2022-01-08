8 января 2022 | Время чтения меньше минуты

Ярослав Чингаев, , 15:24 — REGNUM В дни новогодних каникул москвичи и гости столицы выбрали для отдыха культурные площадки и городские парки.

Парк. Музей-заповедник Царицино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Храм иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в Царицыно. Музей-заповедник Царицино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Вид на дворец. Музей-заповедник Царицино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Вид на дворец. Музей-заповедник Царицино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Русалкины ворота. Музей-заповедник Царицино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Павильон Миловида. Музей-заповедник Царицино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Снеговик на танцевальной площадке. Музей-заповедник Царицино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В Москве открыто более 150 катков, в парках оборудованы десятки лыжных трасс, работают пункты проката спортивного инвентаря. В городских парках в выходные дни было достаточно многолюдно, жители города катались на лыжах и тюбингах, занимались спортом и скандинавской ходьбой или просто гуляли.

Утки ждут еды, а дети катаются с горок. Музей-заповедник Царицино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Причал с фигурами сирен. Музей-заповедник Царицино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Парк. Музей-заповедник Царицино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Катание на тюбинге в парке. Музей-заповедник Царицино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Катание на лыжах. Музей-заповедник Царицино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Беседка «Храм Цереры». Музей-заповедник Царицино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Павильон Миловида. Музей-заповедник Царицино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Музей-заповедник Царицино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Оранжерея. Музей-заповедник Царицино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Музей-заповедник Царицино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Кроме того, столичные парки подготовили праздничную программу, с творческими мастер-классами, выставками и концертами.