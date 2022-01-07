* запрещённая в России организация

Кабул, , 12:12 — REGNUM Министерство иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выразило обеспокоенность продолжающимися протестами против правительства Казахстана.

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Инамулла Самангани, заместитель пресс-секретаря возглавляемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правительства, заявил, что министерство иностранных дел «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «внимательно следит за текущей ситуацией в Казахстане» и обеспокоено недавними беспорядками.

По его словам, Казахстан является соседом и торговым партнером Афганистана, и правительство во главе с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призывает правительство и протестующих решить проблему «путем диалога и понимания» и восстановить «стабильность» в стране.

После падения предыдущего правительства и прихода к власти «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) некоторые казахстанские правительственные чиновники и дипломаты встречались в Кабуле с представителями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В последние месяцы многие страны мира, включая Центральную Азию и Казахстан, призвали к сотрудничеству в урегулировании ситуации в Афганистане, теперь же правительство во главе с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвало к диалогу между протестующими и правительством Казахстана.