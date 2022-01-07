Алма-Ата, Казахстан, , 12:12 — REGNUM Правоохранители в Алма-Ате обстреляли две машины, которые передвигались без государственных номеров. Об этом 7 января сообщает издание Orda.

Алма-Ата FixerKZ

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Сообщается, что журналисты стали свидетелями, как обстреляли две машины на проспекте Аль-Фараби. Данных о погибших или пострадавших нет.

Ранее в комендатуре Алма-Аты сообщили, что на автомобилях без госномеров передвигаются террористы. Жителей города предупредили, что к машинам без номеров будут применять самые жёсткие санкции.

Стоит отметить, что в Алма-Ате продолжаются массовые беспорядки. Силовики проводят операцию по зачистке улиц от экстремистов. На улицах слышных выстрелы.

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