Тирана, , 12:10 — REGNUM Фотовыставка афганских беженцев в Албании прошла в четверг, 6 января. Некоторое количество граждан Афганистана было временно переселено в эту страну после падения Кабула.

Организаторы говорят, что план проведения выставки «Албания моими глазами», в которой также принял участие ряд албанских официальных лиц, появился после обучения на курсах фотографии для беженцев.

Фируз Машъуф, один из организаторов выставки, рассказал газете «8 Собх», что он организовал курс обучения фотографии для афганских беженцев, на котором научил их делать стандартные фотографии.

В состав жюри выставки вошли Муджиб Мехрдад, Седикулла Тохиди, Фейсал Карими и Фируз Машъуф. Ханиф Муради, Саид Абдулла Саид и Арья Машад заняли соответственно первое, второе и третье места.

Некоторые экспоненты говорят, что в фотографиях, сделанных для выставки, они пытались показать красоту и разнообразие Албании.

Афганские беженцы уже провели многочисленные образовательные и культурные мероприятия в Албании.

Проведение таких программ приветствовалось албанскими властями.