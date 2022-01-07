Нур-Султан, , 12:10 — REGNUM Во время произошедших массовых беспорядков Казахстану пришлось иметь дело с иностранными бандитами. Об этом 7 января заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе своего обращения к нации.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами — как местными, так и иностранными. Именно с бандитами — террористами», — сказал он.

Также Токаев отметил, что бандитов необходимо уничтожать и добавил, что от рук террористов пострадали административные здания, личное имущество мирных жителей, а также здоровье и жизни сотен гражданских лиц и военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что все выражавшиеся в мирных формах требования жителей республики были услышаны.