Чунцин, Китай, 7 января, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Число базовых станций 5G, действующих в городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая, превысило 70 000 к концу 2021 года, сообщила муниципальная комиссия по экономике и информации, передает агентство Синьхуа.

Accomm.com 5G

В последние годы муниципалитет продвигает 5G и строительство прочей новой инфраструктуры, одновременно способствуя интеграции 5G с различными отраслями промышленности, такими как производство и логистика. Компания запустила 20 демонстрационных проектов с использованием «5G плюс промышленный интернет», которые применяются в дистанционном управлении, интеллектуальной логистике и других сценариях.

Чунцин планирует построить в общей сложности 150 000 базовых станций 5G к 2025 году, способствуя всестороннему применению технологии 5G в областях промышленности, логистики и энергетики.