Нур-Султан, 7 января 2022, 12:07 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в ходе телеобращения 7 января, что на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов.
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«Важно понять, почему государство «проспало» подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков. Только на Алматы напало 20 тыс. бандитов», — отметил он.
Из-за действий террористов в городе пострадали и убиты сотни гражданских и военных, добавил он.
В Алма-Ате не стихают беспорядки. С 6 января в городе идет контртеррористическая операция, введены военные, в т.ч. контингент ОДКБ. Контроль над аэропортом силовики взяли 7 января.