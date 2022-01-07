Пекин, 7 января, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Потребление природного газа в Китае выросло в годовом исчислении за первые 11 месяцев 2021 года на фоне усилий по борьбе с загрязнением воздуха, согласно главному экономическому планировщику страны, передает агентство Синьхуа.

Ratfink1973 Природный газ

Явное потребление природного газа увеличилось на 14,5% в годовом исчислении до 329,26 млрд кубометров в период с января по ноябрь, сообщила Национальная комиссия Китая по развитию и реформам. Только в ноябре явное потребление природного газа достигло 31,78 млрд кубометров, что на 6,9% больше в годовом исчислении.

Китай продвигает эффективное, широкомасштабное использование природного газа в таких секторах, как промышленное топливо, производство электроэнергии и транспорт, в рамках усилий по борьбе с загрязнением воздуха.