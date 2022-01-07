Пекин, , 12:03 — REGNUM Согласно официальным данным, туризм и смежные отрасли Китая схлопнулись из-за пандемии COVID-19 в 2020 году, сообщает агентство Синьхуа.

Туризм Александр Горбаруков, ИА REGNUM

Добавленная стоимость туризма и смежных отраслей в Китае в 2020 году составила около 4,06 трлн юаней (около $637,45 млрд), что на 9,7% меньше в годовом исчислении, по данным Национального бюро статистики КНР. По данным бюро, в 2020 году этот показатель составил 4,01% ВВП страны, что на 0,55 процентных пункта меньше, чем годом ранее.

Добавленная стоимость сектора размещения, пострадавшего от вспышек коронавируса, упала на 28,8% в годовом исчислении, в то время как показатели поездок и общественного питания упали на 12,1% и 10,8% в годовом исчислении соответственно.