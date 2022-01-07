Москва, , 12:00 — REGNUM Число подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло на 16 735 за истекшие сутки. 7 января об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее в оперативно штабе сообщали о 15 316 новых случаях COVID-19. 4 и 5 января суточный прирост новых случаев также держался ниже отметки в 16 тыс.

После пика заражаемости, пришедшегося на конец октября и ноябрь 2021 года, в России наблюдалось снижение темпов распространения COVID-19. Максимальный суточный прирост составил 41 335 случаев. Такие данные были зафиксированы 6 ноября 2021 года.

Общее число подтверждённых случаев COVID-19 в России с начала пандемии составляет 10,6 млн. От последствий коронавирусной инфекции умерли 314 тыс. человек, выписаны по выздоровлении 9,6 млн.

В последние две недели в мире происходит взрывной рост распространения COVID-19 в связи с появлением нового варианта вируса SARS-CoV-2 «Омикрон». В начале января в США, Великобритании, Франции и ряде других стран сообщили о рекордном приросте числа новых случаев за весь период пандемии.

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