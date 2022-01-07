Пекин, , 11:59 — REGNUM Большинство жителей Китая считают, что цены на жилье останутся неизменными или упадут в первом квартале 2022 года, говорится в недавнем опросе центрального банка страны, сообщает агентство Синьхуа.

Жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Среди 20 000 вкладчиков городских банков, опрошенных в 50 городах Китая, 56,7% респондентов ожидают, что цены на жилье останутся неизменными в течение первого квартала, в то время как 15,2% прогнозируют падение цен, согласно опросу, проведенному Народным банком Китая. Около 16,8% респондентов ожидают повышения цен на жилье.

Придерживаясь принципа «жилье предназначено для жизни, а не для спекуляций», Китай за последние несколько лет принял множество мер по снижению некогда раскаленных цен на жилье и содействию здоровому развитию сектора недвижимости.

Китай будет поддерживать рынок недвижимости, чтобы лучше удовлетворять разумный спрос покупателей жилья и проводить политику, ориентированную на конкретные города, для стимулирования здорового цикла и здорового развития сектора, согласно данным ежегодной Центральной конференции по экономической работе, прошедшей в прошлом месяце.