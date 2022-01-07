Шанхай, Китай, , 11:56 — REGNUM Грузооборот порта Шанхая превысила 47 млн 20-футовых эквивалентов груза (TEU) в 2021 году, занимая первое место в мире в течение 12 лет подряд, даже несмотря на влияние COVID-19 на судоходную отрасль, сообщает агентство Синьхуа.

Контейнеры. Шанхай Xinhuanet.com

В прошлом году порт обработал 32 млн TEU в области внешней торговли и 6,3 млн TEU во внутренней торговле. По данным Shanghai International Port Group Co., Ltd., пропускная способность международный транзитный контейнерный оборот в порту впервые превысила 6 млн TEU, что на 13,4% больше, чем в прошлом году.

Технологическая поддержка, такая как автоматические терминалы и интеллектуальные тяжелые грузовики, сыграла важную роль в достижении роста в условиях пандемии COVID-19, сообщил источник в порту.

Порт ускоряет свою цифровую трансформацию и трансформацию режима производства, чтобы улучшить операционный потенциал и обеспечить стабильность производственной цепочки и цепочки поставок, добавил источник.