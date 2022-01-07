Астана, 7 января, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Алма-Ате пожар, возникший в ходе беспорядков на киностудии «Казахфильм» уничтожил золотой фонд кино Казахстана. Об этом сообщает телеканал Atameken Business.

Kazakhfilmstudios.kz «Казахфильм»

Следите за развитием событий в трансляции: «Массовые беспорядки в Казахстане — трансляция»

По данным журналистов, в фонде хранились шедевры казахского кино. Пока нет точной информации, какие именно пленки погибли, и есть ли возможность восстановить их.

Беспорядки в Алма-Ате продолжались в течение всей ночи. По данным телеканала «Хабар 24», были слышны выстрелы, на улицах остались тела убитых.

Стоит отметить, что в Алма-Ате идут наиболее ожесточенные столкновения участников беспорядков с силовиками. Сообщается, что экстремисты завладели автоматическим оружием и оказывают правоохранителям вооруженное сопротивление.