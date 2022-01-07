Пекин, , 11:52 — REGNUM Пассажиропоток Пекинского международного аэропорта Дасин в 2021 году превысил 25 млн человек, сообщает агентство Синьхуа.

Международный аэропорт Пекин Дасин 王之桐

В прошлом году аэропорт обслужил около 210 000 рейсов, при этом ежедневный максимум рейсов и пассажиров достиг 907 и 140 000 соответственно. Работа аэропорта проходит гладко и упорядоченно, отметили в аэропоту.

В 2021 году аэропорт обслуживал 200 внутренних авиамаршрутов. Он открылся в сентябре 2019 года. Аэропорт призван разгрузить аэропорт «Столичный».