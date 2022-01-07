Буффало, США, , 11:51 — REGNUM Хоккейный клуб «Сан-Хосе Шаркс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 7 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Символ «Сан-Хосе Шаркс» (сс) Elliot

Игра состоялась на льду арены «Кибэнк-центр» в Буффало и закончилась победой гостей со счетом 2:3.

В составе «Шаркс» шайбы забросили Мэтт Ньето (13-я минута), швейцарский форвард Тимо Майер (14-я) и чешский нападающий Томаш Гертл (18-я).

У «Баффало» голами отличились Джефф Скиннер (28-я) и латвийский форвард Земгус Гиргенсонс (59-я, при игре 6×4)

Российский защитник «Шаркс» Александр Барабанов отметился в игре одной результативной передачей.

Отметим, в следующем матче «Сан-Хосе Шаркс» 9 января дома сыграет с клубом «Филадельфия Флайерз», а «Баффало» 12 января также на домашнем льду встретится с командой «Тампа-Бэй Лайтнинг».