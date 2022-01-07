Барнаул, , 11:50 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 7 января 2022 года, протестированы за сутки 6682 человека, выявлен 291 новый носитель. Это на 2 человека меньше, чем накануне, но и тестов сделано на 122 меньше.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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С начала нового учебного года детей, зараженных коронавирусом, стало больше на 26 за сутки (всего 5839).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ вновь увеличилось: 24 367 (+18 за сутки) и 87 360 (+272 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных уменьшилось до 377 человек (-1 за сутки). Из них 169 подключены к аппаратам ИВЛ (+2 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 8204 человека, причём 26 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 121 758 человек.

Вместе с тем, новый вирус победили 104 349 человек (+416 за сутки).

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