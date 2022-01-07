Вашингтон, 7 января, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Специалисты проекта «Джеймс Уэбб» приступили к раскрытию основного зеркала космического телескопа размером 21×14 метров. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

NASA Телескоп «Джеймс Уэбб»

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» был запущен 25 декабря 2021 года с помощью ракеты-носителя «Ариан-5». Обсерватория будет размещенная на расстоянии 1,5 млн км от Земли во второй точке Лагранжа системы Солнце — Земля.

Диаметр основного зеркала телескопа «Джеймс Уэбб» составляет 6,5 метра с общей площадью собирающей поверхности 25 кв. метров. Для сравнения, диаметр основного зеркала космического телескопа «Хаббл» составляет 2,4 метра.

Для возможности запуска телескопа таких размеров специалисты проекта изготовили составное зеркало. Раскрытие основного зеркала является одним из самых ответственных этапов миссии, все сегменты зеркала должны работать как единая светособирающая поверхность.

6 января специалисты проекта развернули первое «крыло» телескопа. 8 января должно быть развёрнутого второе «крыло», что завершит развёртывание основных систем телескопа. Ранее успешно был развёрнут пятислойный экран, который будет защищать телескоп от солнечных лучей.

Телескоп «Джеймс Уэбб» будет использоваться для обнаружения света первых звёзд и галактик, сформировавшихся после Большого взрыва. Также обсерватория позволит обнаруживать относительно холодные экзопланеты, которые недоступны для приборов земных телескопов. Ещё одним направлением исследований с использованием нового телескопа станет более подробное изучение объектов Солнечной системы.