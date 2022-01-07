Барнаул, , 11:47 — REGNUM В Алтайском крае по состоянию на 7 января 2022 года от коронавируса вакцинированы 1 165 663 человека из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост составил всего 880 человек. Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Из общего числа привитых 57 334 жителя региона получили первую прививку (на 497 меньше, чем сутками ранее).

Число полностью привитых граждан составляет 1 050 029 (+1288 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»). Также известно о 58 300 ревакцинированных (+89 за сутки).

Напомним, для достижения коллективного иммунитета региону необходимо привить ещё порядка 600 тысяч человек.

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