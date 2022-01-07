Нур-Султан, , 11:46 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 января поблагодарил российского лидера Владимира Путина за отклик на обращение по миротворцам.

Касым-Жомарт Токаев

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Также он добавил, что Казахстан доведет до конца операцию против боевиков, «кто не сдастся, будет уничтожен».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание контртеррористического штаба и объявил о начале силовой спецоперации.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки.