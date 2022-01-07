Нур-Султан, , 11:41 — REGNUM Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев 7 января начал третье с начала протестов обращение к народу, в котором он отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.

Касым-Жомарт Токаев Duma.gov.ru

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5 января он обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой помочь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».

Ранее правоохранительные органы страны отчитались о задержании более 70 боевиков, совершивших нападения на административные здания, и также более 30 мародеров.