Астана, 7 января, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев 7 января начал третье с начала протестов обращение к народу, в котором он отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.

Duma.gov.ru Касым-Жомарт Токаев

Казахстан доведет до конца операцию против боевиков, «кто не сдастся, будет уничтожен», добавил Токаев.

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5 января он обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой помочь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».

Ранее правоохранительные органы страны отчитались о задержании более 70 боевиков, совершивших нападения на административные здания, и также более 30 мародеров.