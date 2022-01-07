Алма-Ата, Казахстан, 7 января, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Алма-Ате после ночных беспорядков загорелось здание телеканала «Мир», расположенное на площади Республики. Об этом сообщает издание Orda.

Pexels Пожар

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Огонь видно на втором этаже. По данным телеканала «Хабар — 24», ночью группа радикалов забаррикадировалась в здании компании «Мир». В течение ночь на площади были слышны звуки перестрелки.

Ситуация в Алма-Ате продолжает оставаться напряженной. В городе идёт контртеррористическая операция. По последним данным, погибли 18 силовиков, задержаны правоохранителями около 3 тыс. нарушителей.