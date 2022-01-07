Филадельфия, США, , 11:37 — REGNUM Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 7 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась победой гостей со счетом 6:2.

В составе победителей шайбы забросили оформивший в матче дубль Брайан Раст (13-я минута, в большинстве и 15-я, при игре 4×4), также отличившийся дублем Джейк Гюнцель (17-я и 51-я), Эван Родригес (49-я) и Брайан Бойл (52-я, в большинстве).

У «Филадельфии» голами отличились Кэм Аткинсон (29-я) и шведский форвард Оскар Линдблом (54-я)

Российский защитник «Флайерз» Егор Замула не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Питтсбург» 8 января на выезде сыграет с клубом «Даллас Старз», а «Филадельфия» днем позже также в гостях встретится с командой «Сан-Хосе Шаркс».