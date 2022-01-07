Приморский край, 7 января, 2022, 11:36 — ИА Регнум. По факту убийства краснокнижного тигра, чей труп с ранениями нашли в Приморье, возбуждено уголовное дело. Об этом 7 января сообщили в УМВД РФ по региону.

Programmes.putin.kremlin.ru Амурский тигр

В Красноармейском районе был обнаружен труп тигренка с признаками смерти от рук человека. Труп отправили в Уссурийск на экспертизу.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, назначено проведение ряда экспертиз.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 (Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных).