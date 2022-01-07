Актау, Казахстан, 7 января, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Протестующие в Актау (Мангистауская область, Казахтан) разобрали юрты, установленные на центральной площади Ынтыкмак. Об этом сообщает издание Orda.

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По данным журналистов, участники акции также разблокировали дорогу к администрации области. При этом на площади количество людей увеличивается.

Сообщается, что часть протестующих призывают собравшихся разойтись. Они заявляют, что во второй половине дня в городе могут начаться беспорядки.

Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января с Мангистауской области. Потом они распространились по всей стране. В Актюбинске и Алма-Ате протесты переросли в массовые беспорядки.