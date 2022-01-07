Фучжоу, Китай, 7 января, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Китайская компания China General Nuclear Power Corporation (CGN) заявила, что запустила в полную эксплуатацию морскую ветроэлектростанцию у побережья провинции Фуцзянь в восточном Китае, сообщает агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Ветер перемен», реж. Беттина Оберли. 2018. Швейцария, Франция Ветряк

Проект ветроэнергетики в морских водах к северо-востоку от острова Далянь в округе Пинтан был подключен к электросети на полную мощность 29 декабря, сообщила компания со штаб-квартирой в Шэньчжэне. Общая установленная мощность проекта, состоящего из 60 турбин, составляет 240 МВт.

Ожидается, что ежегодно в энергосистему будет поступать около 960 миллионов кВт/ч электроэнергии, что позволит сэкономить 308 100 тонн стандартного угля и сократить выбросы углекислого газа на 900 000 тонн в год.

CGN является крупнейшим оператором атомной энергетики в Китае и на протяжении многих лет инвестировала значительные средства в морскую ветроэнергетику, построив на сегодняшний день в стране морских ветроэнергетических проектов на 2358 МВт.