Астана, 7 января, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Полеты в города Атырау, Шымкент, Туркестан, Москву и Дубай возобновят с 15:00 по местному времени аэропорты Республики Казахстан. Об этом 7 января сообщает местный телеканал «Хабар 24».

stooni Самолет

Следите за развитием событий в трансляции: «Массовые беспорядки в Казахстане — трансляция»

Также уточняется, что, по информации телеканала, казахские авиационные компании постепенно возобновляют авиасообщение в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) — генерал-полковник Андрей Сердюков.