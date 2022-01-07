Чунцин, Китай, 7 января, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Взрыв прогремел в одном из офисных зданий в городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая 7 января, сообщает агентство Синьхуа.

(сс) thomasstaub Взрыв

Взрыв был зафиксирован в столовой одного из офисных зданий в районе Улун в Чунцине на юго-западе Китая, около полудня по местному времени 7 января, сообщили местные власти.

Свидетели сообщили, что около 20 человек обедали в столовой в тот момент, когда произошел взрыв. Несколько раненых были отправлены в больницу для лечения. Подробности не сообщаются.