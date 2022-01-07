Тбилиси, , 11:10 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий срок в тюрьме в Рустави, решил продлить срок действия ультиматума, выдвинутого руководству страны. Об этом рассказал журналистам его адвокат Шота Тутберидзе.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Позиция Михаила Саакашвили в том, что, если его требования не будут удовлетворены и до конца января не будет оказана адекватная медицинская помощь, он прибегнет к крайним формам протеста», — сказал юрист.

Тутберидзе отметил, что протест может проходить в виде голодовки, а также в других формах. Он добавил, что не знает случаев, когда экс-президент не исполнял своего ультиматума.

Адвокат напомнил, что основным требованием Саакашвили остаётся требование обеспечить возможность обмениваться записками с посетителями. Он считает, что не может говорить с ними обо всём, так как опасается прослушки.

Напомним, Саакашвили объявил об условиях ультиматума 3 января. Он также потребовал допустить к нему иностранных врачей. 6 января срок ультиматума вышел.

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