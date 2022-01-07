Астана, 7 января, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) — генерал-полковник Андрей Сердюков. Об этом 7 января заявил генерал-майор Игорь Конашенков — официальный представитель Минобороны РФ.

Пресс-служба ОДКБ

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Массовые протесты начались в Казахстане в начале года из-за двукратного роста цен на сжиженный газ.

До 19 января введен режим ЧП.

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы — в связи с обращением Токаева.