Нур-Султан, , 11:05 — REGNUM Китай готов оказать Казахстану необходимую помощь в преодолении трудностей. Об этом 7 января говорится в сообщении МИД Китая.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Массовые беспорядки в Казахстане — трансляция»

Отмечается, что Китай выступает против того, чтобы любые внешние силы подстрекали к насилию и провоцировали социальные потрясения в стране.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что власти страны восстановили конституционный порядок в большинстве регионов республики.